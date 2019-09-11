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«Справедливую Россию» в гордуме Пензы будет представлять Людмила Коломыцева

14:39 | 11.09.2019 | Политика

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Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. Председатель совета реготделения «Справедливой России», замглавы комитета Законодательного собрания по бюджетной, налоговой и финансовой политике Валерий Плахута принял решение отказаться от мандата депутата пензенской гордумы седьмого созыва, благодаря чему его теперь получит Людмила Коломыцева, которая на данный момент занимает должность заместителя главы администрации Октябрьского района города.

«Справедливую Россию» в гордуме Пензы будет представлять Людмила Коломыцева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» Валерий Плахута, избранный в новый состав гордумы по единому округу, 11 сентября он написал в избирком Пензы заявление об отказе от мандата.

В связи с этим он будет предложен Людмиле Коломыцевой, которая шла вторым номером в общей части партийного списка.

По словам самой Людмилы Коломыцевой, написать заявление об увольнении из районной администрации она планирует до конца дня, поскольку совмещение ее нынешней работы и статуса депутата не допускается.

Комментируя факт передачи ей мандата, который полагается эсерам, собеседница агентства назвала это «торжеством справедливости» после того, как в 2014 году на выборах в пензенскую гордуму она проиграла единороссу Василию Журавлеву с разницей в один голос.

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