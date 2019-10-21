Гордума Пензы рассмотрит четыре кандидатуры на пост мэра Политика

Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. Комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Пензы приняла решение, согласно которому все четверо кандидатов — депутат Законодательного собрания области, коммунист Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района, либерал-демократ Иван Кирюхин, вице-мэр Пензы, единоросс Денис Леонтьев и беспартийный первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин — представят свои программы развития города на ближайшей сессии гордумы в пятницу, 25 октября.

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«Принято следующее решение: внести на рассмотрение Пензенской городской думы следующие кандидатуры — Камнева Георгия Петровича, Лузгина Андрея Вячеславовича, Леонтьева Дениса Вячеславовича и Кирюхина Ивана Алексеевича. Таким образом, все кандидаты признаны достойными. [...] По различным аспектам у них свое мнение, поэтому мы всех включили для представления их на сессии Пензенской городской думы», — сказал глава города, председатель конкурсной комиссии Владимир Мутовкин после окончания заседания, которое проходило в закрытом для СМИ режиме.

В свою очередь первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, которая также временно исполняет обязанности вице-губернатора и является членом конкурсной комиссии, отметила высокий уровень всех кандидатов.

«Мы очень приятно закончили наше заседание комиссии, потому что поняли, что у нас хороший кадровый резерв, потому что ребята оказались действительно все достойными, профессиональными, правильно сориентированными и очень ответственно подошедшими к написанию программ по развитию города. Это приятно», — сказала она.

После этого Владимир Мутовкин пояснил, что на сессии каждому из кандидатов по очереди предстоит выступить с докладом на тему «Эффективное управление городским хозяйством», ответить на вопросы депутатов, а затем состоится тайное голосование, по итогам которого будет назначен глава администрации Пензы.