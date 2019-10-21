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Гордума Пензы рассмотрит четыре кандидатуры на пост мэра

13:28 | 21.10.2019 | Политика

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Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. Комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Пензы приняла решение, согласно которому все четверо кандидатов — депутат Законодательного собрания области, коммунист Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района, либерал-демократ Иван Кирюхин, вице-мэр Пензы, единоросс Денис Леонтьев и беспартийный первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин — представят свои программы развития города на ближайшей сессии гордумы в пятницу, 25 октября.

Гордума Пензы рассмотрит четыре кандидатуры на пост мэра

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Принято следующее решение: внести на рассмотрение Пензенской городской думы следующие кандидатуры — Камнева Георгия Петровича, Лузгина Андрея Вячеславовича, Леонтьева Дениса Вячеславовича и Кирюхина Ивана Алексеевича. Таким образом, все кандидаты признаны достойными. [...] По различным аспектам у них свое мнение, поэтому мы всех включили для представления их на сессии Пензенской городской думы», — сказал глава города, председатель конкурсной комиссии Владимир Мутовкин после окончания заседания, которое проходило в закрытом для СМИ режиме.

В свою очередь первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, которая также временно исполняет обязанности вице-губернатора и является членом конкурсной комиссии, отметила высокий уровень всех кандидатов.

«Мы очень приятно закончили наше заседание комиссии, потому что поняли, что у нас хороший кадровый резерв, потому что ребята оказались действительно все достойными, профессиональными, правильно сориентированными и очень ответственно подошедшими к написанию программ по развитию города. Это приятно», — сказала она.

После этого Владимир Мутовкин пояснил, что на сессии каждому из кандидатов по очереди предстоит выступить с докладом на тему «Эффективное управление городским хозяйством», ответить на вопросы депутатов, а затем состоится тайное голосование, по итогам которого будет назначен глава администрации Пензы.

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