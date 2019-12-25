Белозерцев оценивает работу Лузгина на посту мэра Пензы со сдержанным оптимизмом Политика

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценивает работу Андрея Лузгина на посту главы администрации Пензы со сдержанным оптимизмом.

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«То, что касается Андрея Вячеславовича Лузгина, работу его оцениваю со сдержанным оптимизмом. [...] Человек грамотный, подготовленный, прошел школу правительства Пензенской области. Конечно, ему нужно погружаться в хозяйственную деятельность, в хозяйственную работу, в благоустройство, в решение проблем граждан. Это такая работа тяжелая, непростая. Но я вижу, что он старается», — сказал глава региона в ходе пресс-конференции, состоявшейся в областном правительстве в среду, 25 декабря.

Иван Белозерцев добавил, что «если человек старается, если человек стремится, то нет сомнений в том, что у него получится».

«Мы ему тоже помогаем, поддерживаем разными способами и будем это делать», — отметил губернатор.

Он пояснил, что развитие Пензы — общая задача, поэтому и региональная, и городская власти нацелены на то, «чтобы меньше было проблем».

В целом, по мнению Ивана Белозерцева, делать выводы относительно эффективности Андрея Лузгина на посту мэра слишком рано.

«Начал только работать человек. Сложно оценивать. Но то, что он старается, это видно, а по-другому и не должно быть. Не будет стараться, никто же держать не будет. Он старается, но опыта мало, это правда», — подытожил губернатор.