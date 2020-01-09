Губернатор Белозерцев сообщил о «некоторых проблемах» со здоровьем Политика

Пенза, 9 января 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, полномочия которого истекают в сентябре 2020 года, сообщил, что имеет «некоторые проблемы» со здоровьем и намерен в ближайшее время проконсультироваться со специалистами больницы имени Н.Н. Бурденко.

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«Я к вам скоро приду. В течение 10 дней, скорее всего. Хочу тоже провериться. У меня есть некоторые проблемы», — сказал глава региона в ходе посещения отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения пензенской областной больницы, где ему был представлен новый ангиографический комплекс.

Во время общения с врачами Иван Белозерцев обратил внимание на комплекс мер, принимаемых в регионе для снижения смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Также он отметил важность формирования у населения ответственного отношения к своему здоровью.

«Я буду у вас скоро, буду», — сказал Иван Белозерцев, прощаясь с врачами.

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Ивану Белозерцеву 61 год. Он руководит Пензенской областью с 2015 года — 25 мая президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора, 13 сентября Иван Белозерцев победил на выборах, 21 сентября состоялась его инаугурация.

25 декабря 2019 года в ходе пресс-конференции в региональном правительстве Иван Белозерцев, отвечая на вопрос о том, планирует ли он идти на второй срок, сказал, что это зависит не от него, а «от оценки жителей Пензенской области и от президента Российской Федерации».

На той же пресс-конференции глава региона признался, что ему пришлось принять лекарство перед встречей с журналистами, поскольку о себе дает знать гипертония.