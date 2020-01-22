Камнев сомневается, что будет участвовать в довыборах в Госдуму по округу Левина Политика

Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона четвертого, пятого и шестого созывов Георгий Камнев сомневается, что будет участвовать в довыборах в Госдуму и претендовать на мандат депутата по округу №147, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Леонида Левина, входившего во фракцию «Справедливая Россия».

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«Наше партийное отделение обязательно будет участвовать в этих довыборах. Мы обязательно выставим там кандидата, несмотря на то, что срок полномочий избранного депутата будет всего год. Но мы все равно, конечно, будем бороться для того, чтобы увеличить представительство нашей фракции в Государственной думе и принять законы в интересах народа — отменить пенсионную реформу, снизить налоги и так далее. Что касается моего лично участия, то я сомневаюсь в том, что именно я буду кандидатом, потому что это не мой территориальный округ», — сказал Георгий Камнев в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

Он напомнил, что в 2016 году был выдвинут в качестве кандидата в депутаты Госдумы по 146-му пензенскому одномандатному округу.

«Поэтому логично будет, если будет участвовать кто-то другой [по округу №147]», — пояснил собеседник агентства.

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Депутат от Пензенской области Леонид Левин назначен замглавы аппарата правительства РФ

22 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Леонид Левин, избранный от Пензенской области, назначен на пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ.

Спустя несколько часов в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента его полномочия как депутата были прекращены досрочно.

Дополнительные выборы в Госдуму России по 147-му лермонтовскому одномандатному избирательному округу в Пензенской области состоятся в единый день голосования, 13 сентября.