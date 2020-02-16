Рабочая встреча Левина и Белозерцева состоялась в Пензе Политика

Пенза, 16 февраля 2020. PenzaNews. Рабочая встреча заместителя руководителя аппарата правительства России Леонида Левина, который до назначения в январе 2020 года на эту должность был депутатом Госдумы от Пензенской области, и губернатора Ивана Белозерцева состоялась в региональном правительстве.

Фото: Pnzreg.ru

«Я рад Вас видеть уже в новом статусе. Спасибо, что Вы не забываете пензенскую землю, поддерживаете наш регион в его развитии», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к Леониду Левину.

Губернатор поблагодарил его за содействие в решении вопросов, касающихся строительства дорог и школ, а также развития первичной медицинской помощи.

В свою очередь Леонид Левин отметил, что, будучи депутатом Госдумы России от Пензенской области, старался добросовестно работать в интересах жителей региона.

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«Более 2 тыс. обращений поступило в мою общественную приемную. Мы стремились отрабатывать каждое обращение, помогать всем, с какими бы вопросами они к нам ни обращались», — сказал он.

Замглавы аппарата правительства России выразил надежду на то, что на довыборах в Госдуму по 147-му лермонтовскому одномандатному округу население изберет того, кто будет отстаивать интересы региона на федеральном уровне.

«Для меня Сурский край стал вторым домом. Думаю, что не один раз я буду здесь добрым гостем, и рассчитываю на то, что наши деловые контакты останутся такими же теплыми и искренними. [...] Люди, оказавшие мне доверие, должны знать, что где бы я ни работал, какую бы должность ни занимал, на мою поддержку они могут рассчитывать», — цитирует Леонида Левина пресс-служба облправительства.