Валерий Лидин пожертвует месячную зарплату на борьбу с коронавирусом Политика

Пенза, 3 апреля 2020. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин пожертвует свою месячную зарплату на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Деньги будут направлены в фонд борьбы с коронавирусом, с инициативой формирования которого ранее выступили представители бизнеса.

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Работу по сбору средств и оказанию адресной помощи координирует региональное отделение Союза женщин России, которое возглавляет депутат Законодательного собрания Пензенской области, директор благотворительного фонда «Караван добрых дел», заместитель руководителя ООО «Дионис» по социальным вопросам Ольга Чистякова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», декларированный годовой доход председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина за 2015 год составлял 3 млн. 779 тыс. 518 рублей, за 2016-й — 4 млн. 906 тыс. 501 рубль, за 2017-й — 4 млн. 945 тыс. 380 рублей, за 2018-й — 4 млн. 318 тыс. 404 рубля.

Таким образом, ежемесячный доход спикера регионального парламента в среднем в эти годы варьировался в диапазоне от 314 тыс. до 412 тыс. рублей.