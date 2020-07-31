Иван Белозерцев зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 31 июля 2020. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области зарегистрировала действующего губернатора Ивана Белозерцева в качестве кандидата для участия в выборах руководителя региона, которые назначены на 13 сентября.

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В ходе заседания, состоявшегося 31 июля, докладчиком по данному вопросу выступил заместитель председателя облизбиркома Алексей Климухин.

Он напомнил, что Иван Белозерцев выдвинут от «Единой России»: соответствующее решение приняли делегаты XXX конференции реготделения партии 4 июля.

«Иваном Александровичем Белозерцевым в избирательную комиссию Пензенской области было представлено 265 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, из них 44 подписи — депутатов представительных органов муниципальных районов, собранных в 23 муниципальных районах, что соответствует требованиям закона Пензенской области «О выборах губернатора Пензенской области». Рабочая группа установила, что недостоверных подписей депутатов среди представленных нет», — сказал Алексей Климухин.

После этого было принято постановление о регистрации кандидата в губернаторы.

Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков вручил Ивану Белозерцеву удостоверение установленного образца.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 мая 2015 года президент России Владимир Путин назначил Ивана Белозерцева временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области в связи с истечением срока полномочий Василия Бочкарева, возглавлявшего регион с 1998 года.

13 сентября Иван Белозерцев победил на выборах губернатора, получив поддержку абсолютного большинства избирателей — более 86% при явке в 62%.

21 сентября состоялась его инаугурация.

11 июня 2020 года Иван Белозерцев объявил о своем намерении пойти на второй срок.