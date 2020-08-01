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Белозерцев представил три кандидатуры на должность сенатора от Пензенской области

13:20 | 01.08.2020 | Политика

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Пенза, 1 августа 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил в облизбирком сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти региона в случае его избрания на второй срок на выборах в сентябре.

Белозерцев представил три кандидатуры на должность сенатора от Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте избирательной комиссии, это заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» Александр Самокутяев, который 23 июля был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Госдумы седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147, ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков и исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

В соответствии с законом «О выборах губернатора Пензенской области», указанные лица должны были написать заявления о согласии на представление своих кандидатур и взять на себя обязательство в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом сенатора.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2015 году, когда Иван Белозерцев подавал в облизбирком документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Пензенской области, в списке кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации значились бывший глава региона Василий Бочкарев, председатель правления областной торгово-промышленной палаты Владимир Подобед и ректор ПГУ Александр Гуляков.

21 сентября 2015 года вступивший в должность губернатора Пензенской области Иван Белозерцев наделил полномочиями сенатора Василия Бочкарева.

22 июня 2016 года Василий Бочкарев скончался.

12 сентября в соответствии с ч. 4 ст. 8 федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» Иван Белозерцев наделил полномочиями сенатора депутата Законодательного собрания Пензенской области, генерального директора АО «НИИФИ» Алексея Дмитриенко.

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