Шаляпин представил три кандидатуры на пост сенатора от Пензенской области Политика

Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. Заместитель главы города Пензы, секретарь обкома КПРФ Олег Шаляпин направил в облизбирком сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти региона в случае его избрания губернатором Пензенской области на выборах в сентябре.

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Согласно данным, размещенным на сайте избирательной комиссии, это председатель комитета Заксобрания Пензенской области по социальной политике Георгий Камнев, директор школы №58 города Пензы Дмитрий Филяев и врач-радиолог радиологического отделения онкологического диспансера Антон Столяров.

В соответствии с законом «О выборах губернатора Пензенской области», указанные лица должны были написать заявления о согласии на представление своих кандидатур и взять на себя обязательство в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом сенатора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Олег Шаляпин выдвинут кандидатом на должность губернатора пензенским областным отделением КПРФ.

4 августа облизбирком зарегистрировал его в качестве кандидата на пост главы региона.