Васильев представил три кандидатуры на пост сенатора от Пензенской области Политика

Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области по экономической политике Александр Васильев направил в облизбирком сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти региона в случае его избрания губернатором на выборах в сентябре.

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Согласно данным, размещенным на сайте избирательной комиссии, это помощник депутата Госдумы России от ЛДПР Сергея Катасонова по работе в Пензенской области Павел Куликов, генеральный директор ООО «Перуново колесо» Вадим Сердовинцев, который 30 июля был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты нижней палаты российского парламента по лермонтовскому одномандатному округу №147, и заместитель генерального директора по качеству ООО «Пензенский завод Телема Гино» Владимир Быстряков.

В соответствии с законом «О выборах губернатора Пензенской области», указанные лица должны были написать заявления о согласии на представление своих кандидатур и взять на себя обязательство в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом сенатора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Александр Васильев выдвинут кандидатом на должность губернатора пензенским реготделением ЛДПР.

4 августа облизбирком зарегистрировал его в качестве кандидата на пост главы региона.