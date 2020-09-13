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Явка на довыборах в Госдуму в Пензенской области по данным на 18.00 составила почти 48%

19:39 | 13.09.2020 | Политика

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Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Явка избирателей на довыборах в Госдуму России по лермонтовскому одномандатному округу №147 в Пензенской области по данным на 18.00 воскресенья, 13 сентября, составила почти 48%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель председателя избирательной комиссии региона Алексей Климухин.

Явка на довыборах в Госдуму в Пензенской области по данным на 18.00 составила почти 48%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проголосовали 256 тыс. 147 избирателей, что составляет 47,84%», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем выборы будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порога явки нет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу, в отличие от выборов губернатора, проходят не по всей области, а только на западе региона.

По итогам двух дней досрочного голосования, 11 и 12 сентября, явка на довыборах составила 34,38%.

В качестве кандидатов в депутаты зарегистрированы шесть человек: Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров), Кирилл Метальников («Гражданская платформа»), Александр Самокутяев («Справедливая Россия»), Вадим Сердовинцев (ЛДПР), Александр Трутнев (КПРФ) и Фатима Хугаева («Коммунисты России»).

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