Выборы в Пензенской области прошли прозрачно и легитимно — Александр Синюков Политика

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Выборы на территории Пензенской области прошли прозрачно и легитимно. Об этом заявил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выборы и губернатора, и депутата Государственной думы проходили на конкурентной основе. В бюллетень для тайного голосования по выборам губернатора было включено пять кандидатов, по выборам депутата Государственной думы — шесть кандидатов», — напомнил он в ходе брифинга, состоявшегося в облизбиркоме утром в понедельник, 14 сентября.

Александр Синюков добавил, что, по уточненным данным, на 1 тыс. 85 участках работали свыше 3,7 тыс. наблюдателей и более 2,1 тыс. членов комиссий с правом совещательного голоса.

Читайте также

Выборы в Пензенской области прошли на хорошем организационном уровне — Белозерцев

«Избирательной комиссией Пензенской области было аккредитовано 133 журналиста от 33 средств массовой информации», — отметил он.

Глава облизбиркома сообщил, что видеонаблюдение осуществлялось на 466 участках, а также в 33 избирательных комиссиях территориального уровня.

«Все это позволяет сказать, что выборы проходили, с одной стороны, в жесткой конкурентной борьбе, с другой стороны, они проходили под наблюдением. Они являются не только прозрачными, но и легитимными. [...] Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение волеизъявление граждан и итоги голосования, на территории Пензенской области, к счастью, не установлено», — подчеркнул Александр Синюков.