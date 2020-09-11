Избирательные участки открылись для голосования в Пензенской области Политика

Пенза, 11 сентября 2020. PenzaNews. 1 тыс. 85 избирательных участков открылись для досрочного голосования на выборах губернатора Пензенской области в 8.00 пятницы, 11 сентября.

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Все они будут работать ровно до 20.00.

Аналогичный режим работы участков предусмотрен во второй день досрочного голосования, 12 сентября, и в основной — 13-го числа.

В бюллетень для голосования внесено пять фамилий. На пост главы региона претендуют Иван Белозерцев («Единая Россия»), Александр Васильев (ЛДПР), Анна Очкина («Справедливая Россия»), Петр Чугай (Партия пенсионеров) и Олег Шаляпин (КПРФ). Именно в таком — алфавитном — порядке фамилии кандидатов расположены в избирательном бюллетене. Графа «Против всех» отсутствует.

Выборы губернатора проходят по всей области.

Помимо этого, на западе региона — в Земетчинском, Вадинском, Спасском, Башмаковском, Наровчатском, Нижнеломовском, Пачелмском, Белинском, Тамалинском, Бековском, Каменском, Мокшанском, Иссинском, Бессоновском районах, в Заречном, а также в Железнодорожном и Октябрьском районах Пензы — организовано досрочное голосование на дополнительных выборах в Госдуму седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу.

В качестве кандидатов в депутаты нижней палаты российского парламента зарегистрированы шесть человек: Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров), Кирилл Метальников («Гражданская платформа»), Александр Самокутяев («Справедливая Россия»), Вадим Сердовинцев (ЛДПР), Александр Трутнев (КПРФ) и Фатима Хугаева («Коммунисты России»). Графы «Против всех» в бюллетене нет.

Кроме того, в 19 районах будет замещаться 46 мандатов на довыборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

По данным облизбиркома, на 1 июля 2020 года численность избирателей в Пензенской области составляла 1 млн. 55 тыс. 315 человек.

В зависимости от места регистрации каждый избиратель, пришедший на участок, получит от одного до четырех бюллетеней.

В целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Роспотребнадзор рекомендовал гражданам следовать определенным правилам, в том числе соблюдать безопасную дистанцию 1,5–2 метра, использовать маску и перчатки, по возможности находиться в помещении для голосования не более 15 минут.

11 и 12 сентября подсчет голосов производиться не будет. Он начнется после закрытия избирательных участков в воскресенье, 13 сентября.