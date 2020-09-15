Пензенский губернатор свой день рождения по традиции проводит на работе Политика

Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. Победивший на прошедших в минувшее воскресенье выборах губернатора Пензенской области Иван Белозерцев, которому 15 сентября исполнилось 62 года, традиционно проводит свой день рождения на рабочем месте.

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«Иван Александрович сегодня на работе, у него стандартный рабочий день. Он также проводит встречи, работает с документами. В общем, все как обычно, не считая того, что у него сегодня день рождения», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

По ее словам, Иван Белозерцев в свой день рождения «никогда не берет выходной и всегда в этот день работает, так же точно по графику, как и работает в обычные дни».

Комментируя то, что последние несколько недель у губернатора были довольно напряженными из-за множества различных мероприятий и предвыборной кампании, собеседница агентства предположила, что некоторое время рабочий график Ивана Белозерцева будет менее насыщен, чем прежде.

«Но Иван Александрович такой человек, что он сам всегда добавляет огромное количество мероприятий, встреч, переговоров, и всегда в насыщенном таком графике работает», — подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли пензенский губернатор взять отпуск, Дина Черемушкина сказала, что «пока не планирует».

«Отпуск был чуть менее года назад, в конце октября прошлого года», — уточнила она.

На вопрос о том, кто определяет, когда губернатор должен уйти в отпуск и есть ли соответствующий график отпусков, пресс-секретарь ответила, что руководитель области «определяет сам, исходя из ситуации в регионе».

Биография

Белозерцев Иван Александрович

«Когда человек занимает такой пост, в первую очередь важны интересы региона, интересы его жителей. Если ситуация позволяет губернатору уйти в отпуск, он, соответственно, берет небольшое количество дней для того, чтобы отдохнуть», — пояснила она.

Возвращаясь к теме дня рождения губернатора, собеседница агентства затруднилась сказать о том, кто уже поздравил Ивана Белозерцева.

«Губернатор в общем-то как-то не рассказывает о том, кто его конкретно поздравил, поэтому сейчас я не могу это прокомментировать. Традиционно с утра стараются поздравить, конечно, коллеги, прежде всего, кабинет министров, который с ним работает», — отметила она.

На вопрос о том, как это обычно происходит, Дина Черемушкина сообщила, что «кабинет министров собирается вместе, заходит в кабинет к губернатору и говорит хорошие, добрые слова, поздравления с днем рождения».

Отвечая, состоялась ли уже такая церемония по случая дня рождения Ивана Белозерцева, пресс-секретарь сказала, что пока нет.