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Мария Львова-Белова готова к предложениям, от которых невозможно отказаться

12:30 | 18.09.2020 | Политика

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Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. Исполнительный директор АНО «Квартал Луи», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области, член президиума Генсовета «Единой России» Мария Львова-Белова, вошедшая в число 106 победителей конкурса «Лидеры России», заявила, что готова к предложениям, от которых невозможно отказаться.

Мария Львова-Белова готова к предложениям, от которых невозможно отказаться. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я прекрасно понимаю, что в ближайшее время могут поступить предложения, от которых невозможно будет отказаться. И я не буду скрывать того, что я готова к ним, и я не буду отказываться, если эти предложения будут давать возможность вывести проект, эту деятельность, которая у меня есть, на новый уровень. Для меня это действительно важно», — сказала она, отвечая на вопросы ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Ольги Измайловой.

Мария Львова-Белова сообщила, что перед финалом конкурса управленцев ей уже поступило несколько предложений, в частности, войти в состав правительства Ханты-Мансийского автономного округа и развивать направление корпоративной благотворительности Сбербанка.

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«Это яркие предложения, но они не для меня, понимаете, потому что они не пересекаются с тем, что я делаю. Они не дают нового дыхания и нового развития. Они не дают возможности выйти на новую орбиту вот с тем делом, делом своей жизни, которое у меня есть», — пояснила пензенская общественница.

Руководитель НКО добавила, что все возможности, которые были в регионе, включая финансовые и административные, она уже использовала.

«Да, сейчас мы достраиваем арт-поместье, а дальше что? Ну дальше ты в регионе... Ну что ты еще? Ну город ты здесь построишь? Ну как бы это уже смешно. Нужно выходить на федеральный уровень, и поэтому, если какие-то предложения, которые будут поступать, будут давать возможность, конечно, я буду очень рада и их обязательно использую», — сказала Мария Львова-Белова.

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