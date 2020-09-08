Мария Львова-Белова вошла в число 106 победителей конкурса «Лидеры России» Экономика

Пенза, 8 сентября 2020. PenzaNews. Исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Пензенской области, член президиума Генсовета «Единой России» Мария Львова-Белова вошла в число 106 победителей конкурса «Лидеры России», итоги которого подведены в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она получит образовательный грант в размере 1 млн. рублей. Также общественницу ждет год личных карьерных консультаций от одного из наставников конкурса.

Изначально планировалось, что победителей будет меньше.

Однако, как сообщил в ходе церемонии награждения первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, в этом году по результатам испытаний участники продемонстрировали «очень плотные баллы».

«То есть отличие между людьми, которые во главе списка, и теми, кто замыкает сотню, очень незначительные, прямо очень незначительные, поэтому после бурных споров эксперты просто в ряде случаев уже не могут отделить, то есть у ряда людей одинаковые баллы. Ну и поскольку для нас все-таки важно, что это не может быть просто такой субъективной оценкой, поэтому мы провели наблюдательный совет конкурса «Лидеры России» и приняли решение, что у нас не 100 победителей, а 106», — сказал он.

Ожидается, что во вторник, 8 сентября, с победителями конкурса пообщается президент России Владимир Путин.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конкурс «Лидеры России» — один из флагманских проектов автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», указ о создании которой президент РФ Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

В сезоне 2017–2018 годов в финал конкурса «Лидеры России» от Пензенской области никто не прошел.

В сезоне 2018–2019 годов по итогам окружного полуфинала исполнительный директор группы компаний «Флагман» Сергей Васянин единственный от Пензенской области прошел в решающий этап состязания. По результатам дополнительного отбора — после выполнения задания «Сердце лидера» — статус финалиста также получила бывший замглавы администрации Сердобского района Ольга Лебедева. По результатам финала Сергей Васянин вошел в число 104 победителей конкурса «Лидеры России».