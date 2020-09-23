Матвиенко вручила Львовой-Беловой удостоверение и нагрудный знак сенатора Политика

Москва, 23 сентября 2020. PenzaNews. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила удостоверение и нагрудный знак сенатора Российской Федерации Марии Львовой-Беловой, которая будет представлять в верхней палате парламента правительство Пензенской области, в ходе 488-го заседания в среду, 23 сентября.

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Также удостоверения и нагрудные знаки получили другие сенаторы, наделенные полномочиями по итогам единого дня голосования.

«Уважаемые коллеги, я хочу всех вновь назначенных сенаторов сердечно поздравить с таким высоким доверием, которое им оказали органы исполнительной и законодательной власти. Надеюсь, что вы станете членами нашей большой команды, большой сенаторской семьи», — сказала Валентина Матвиенко.

Она призвала сенаторов с более длительным стажем работы на этом посту оказать необходимую поддержку новым коллегам.

«На самом деле, пришли все люди опытные, авторитетные, знающие, прошедшие интересную школу в самых разных сферах. Меня радует, что незначительно, но все-таки вырос процент женщин-сенаторов, мы и дальше будем двигаться по этому пути», — отметила спикер Совета Федерации.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 сентября 2020 года в Пензенской области состоялись выборы губернатора. Кандидата от «Единой России», действующего главу региона Ивана Белозерцева поддержали около 470 тыс. избирателей, что составляет почти 79%.

Инаугурация губернатора состоялась 21 сентября.

В тот же день Иван Белозерцев подписал постановление о наделении исполнительного директора АНО «Квартал Луи», сопредседателя регионального штаба ОНФ в Пензенской области, члена президиума Генсовета «Единой России», победителя конкурса «Лидеры России» Марии Львовой-Беловой полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Пензенской области.