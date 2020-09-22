Львова-Белова прокомментировала решение Белозерцева наделить ее полномочиями сенатора Политика

Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. 35-летняя общественница, жена священника Мария Львова-Белова, которая является матерью 17 детей, из которых пятеро рожденных, четверо приемных и восемь недееспособных молодых людей с инвалидностью под опекой, прокомментировала решение губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, вступившего в должность 21 сентября, наделить ее полномочиями сенатора РФ – представителя от правительства региона.

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«Вчера губернатором было подписано постановление о моем назначении на пост сенатора в Совете Федерации от Пензенской области. Огромная благодарность Ивану Александровичу и всем пензенцам за оказанное доверие. Говорю спасибо конкурсу «Лидеры России» за год непрерывного роста и новые перспективы, а партии «Единая Россия» — за деятельную поддержку и приобретенный опыт. Спасибо всем старшим руководителям, партнерам и волонтерам, кто поддерживал меня и наши добрые проекты все эти годы», — написала Мария Львова-Белова на своей странице в Facebook во вторник, 22 сентября.

Она назвала назначение сенатором честью и большой ответственностью.

«Постараюсь оправдать оказанное мне доверие, буду делать все от меня зависящее, чтобы помочь родной Пензенской области», — пообещала Мария Львова-Белова.

Вместе с тем она выразила намерение завершить проект, который реализует возглавляемая ею автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи».

«Для меня прежде всего важно достроить и доделать арт-поместье «Новые берега», проект своей жизни. Я надеюсь, что в новом качестве это точно получится... Буду стараться максимально привлекать внимание и поддержку федерального центра для развития нашей малой родины. Пожелайте нашей семье и нашей команде сил и помощи Божией на этом важном и ответственном этапе жизни!» — написала пензенская общественница.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова впервые попробовала свои силы в политике в 2019 году. 8 сентября она была избрана депутатом Пензенской городской думы седьмого созыва по единому округу от партии «Единая Россия», но отказалась от мандата.

Комментируя тогда свое решение, руководитель НКО заявила, что хочет быть подальше от политики, поскольку нужно «постоянно переступать через себя», «идти на какие-то уступки» и «выслушивать огромное количество негатива в свой адрес».

23 ноября председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил Марии Львовой-Беловой партбилет. В тот же день она была избрана в состав президиума Генерального совета партии.

7 сентября 2020 года Мария Львова-Белова стала одним из 106 победителей конкурса «Лидеры России».

8 сентября она приняла участие во встрече президента России Владимира Путина с победителями конкурса, состоявшейся в режиме видеоконференции. В ходе нее общественница рассказала главе государства о проектах для людей с инвалидностью, реализуемых под ее руководством в Пензенской области.

17 сентября в эфире телеканала «Россия 24. Пенза» Мария Львова-Белова заявила, что готова к предложениям, от которых невозможно отказаться. Также она выразила надежду на то, что по итогам конкурса «Лидеры России» ее наставником станет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который введет ее в мир большой политики.

21 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о наделении Марии Львовой-Беловой полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства региона.