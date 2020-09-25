Большинство депутатов не поддержали удаление главы Пензы Мутовкина в отставку Политика

Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. Большинство депутатов пензенской гордумы, присутствующих на 15-й очередной сессии, не поддержали удаление главы города, руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Мутовкина в отставку.

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Данный вопрос был включен в повестку в качестве дополнительного и рассматривался последним.

Заместитель главы города Иван Краснов, который председательствовал на заседании вместо Владимира Мутовкина, предоставил слово докладчику — руководителю фракции КПРФ Александру Смирнову.

Тот пояснил, что группа депутатов гордумы выступила с инициативой об удалении главы Пензы в отставку в соответствии со ст. 74.1 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По мнению коммуниста, Владимир Мутовкин неоднократно нарушал устав города и регламент гордумы.

Александр Смирнов заявил, в частности, что глава Пензы игнорировал обращения представителей фракции КПРФ; не занимался решением вопросов, связанных с освобождением депутатов от выполнения производственной или служебной обязанности на время осуществления деятельности в гордуме; а также давал неверную информацию о невозможности предоставления сведений о поименном голосовании на сессиях.

Каких-либо вопросов у депутатов по заявленной теме не возникло. Выступить никто из них не пожелал.

В связи с этим слово взял Иван Краснов, который сообщил, что на соответствующий проект решения имеются отрицательные заключения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и юридического отдела гордумы, а постоянная комиссия по местному самоуправлению по итогам внеочередного заседания рекомендовала отклонить его.

Иван Краснов напомнил, что решение представительного органа муниципального образования об удалении главы города в отставку будет считаться принятым, если за него выскажутся не менее двух третей от установленной численности депутатов.

После этого он поставил проект решения гордумы на голосование.

«Решение не принято», — объявил заместитель главы Пензы, не озвучив при этом, как распределились голоса 32 присутствующих на сессии депутатов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы в Пензенскую городскую думу седьмого созыва состоялись 8 сентября 2019 года. Они прошли по смешанной системе.

19 мандатов из 35 получила «Единая Россия», 12 — КПРФ, по одному — ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Еще одно кресло в гордуме занял самовыдвиженец Жиганша Туктаров, являющийся членом Либерально-демократической партии России.