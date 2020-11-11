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Вильдан Узбеков назначен главой администрации Колышлейского района

11:12 | 11.11.2020 | Политика

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Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Вильдан Узбеков назначен главой администрации Колышлейского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

Вильдан Узбеков назначен главой администрации Колышлейского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте администрации, в ходе 50-й сессии собрания представителей Колышлейского района четвертого созыва, состоявшейся 10 ноября, его кандидатура была поддержана единогласно.

Обращаясь с ответным словом, Вильдан Узбеков выразил благодарность губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и депутатскому корпусу за оказанное доверие.

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Должность главы администрации Колышлейского района стала вакантной в августе 2020 года после того, как данный пост освободил Александр Спирягин, занимавший его на протяжении 10 лет. Исполняющим обязанности был назначен один из его заместителей — Геннадий Еськин.

После этого был объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Колышлейского района, назначаемого по контракту. 18 сентября на 46-й сессии собрания представителей конкурс был признан несостоявшимся, так как на участие в нем поступило только одно заявление.

21 октября исполняющим обязанности главы администрации Колышлейского района был назначен бывший руководитель аппарата администрации города Заречного Вильдан Узбеков. Было решено провести новый конкурс на замещение вакантной должности 10 ноября.

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