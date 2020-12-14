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Вячеслав Космачев написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Заксобрания

11:56 | 14.12.2020 | Политика

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Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Вячеслав Космачев написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.

Вячеслав Космачев написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Заксобрания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На основании статьи 4 закона Пензенской области «О статусе депутата Законодательного собрания Пензенской области» прошу досрочно прекратить мои полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва в связи с назначением меня на государственную должность Пензенской области заместителя председателя правительства Пензенской области в соответствии с распоряжением губернатора Пензенской области от 1 декабря 2020 года №218-p/к», — говорится в тексте.

Данный вопрос включен в проект повестки 37-й сессии регионального парламента, которая состоится в предстоящую пятницу, 18 декабря.

В случае принятия соответствующего постановления полномочия Вячеслава Космачева, который был избран депутатом по партийному списку от «Единой России», будут считаться досрочно прекращенными 15 декабря 2020 года.

Также Вячеслав Космачев будет выведен из состава комитета по социальной политике.

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