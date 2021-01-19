Внеочередная сессия пензенской гордумы состоится 22 января Политика

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. 19-я внеочередная сессия Пензенской городской думы состоится в предстоящую пятницу, 22 января. Об этом говорится в анонсе, размещенном на сайте представительного органа муниципального образования.

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Сессия будет проведена на основании распоряжения главы города от 18 января.

В повестку включено четыре вопроса.

Один из них посвящен внесению изменений в бюджет Пензы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Кроме того, на сессию вынесены вопросы о применении к трем депутатам — членам фракции КПРФ Александру Рогожкину и Андрею Жданникову, а также Людмиле Коломыцевой, представляющей «Справедливую Россию», — мер ответственности, которые предусмотрены за указание в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера недостоверных или неполных сведений.

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Ранее вопрос о применении меры ответственности в виде предупреждения к депутату пензенской гордумы седьмого созыва Людмиле Коломыцевой уже рассматривался. Он был включен в повестку 18-й очередной сессии, состоявшейся 25 декабря 2020 года. По результатам голосования решение не было принято.

Ожидается, что 22 января вопрос о применении к Людмиле Коломыцевой меры ответственности будет рассмотрен повторно.

Вопрос о применении мер ответственности к Александру Рогожкину и Андрею Жданникову рассмотрен комиссией по соблюдению депутатами пензенской гордумы установленных ограничений и запретов 18 января 2021 года. Комиссия приняла решение, в котором определена мера ответственности — предупреждение. Данное решение носит для городской думы рекомендательный характер.