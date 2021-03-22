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АКТУАЛЬНО В Пензенской области экс-председатель УИК обвиняется в фальсификации итогов голосования

Приостановлено членство пензенского губернатора Белозерцева в «Единой России»

16:56 | 22.03.2021 | Политика

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Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Членство в партии «Единая Россия» губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева приостановлено. Соответствующее решение принято на заседании президиума регполитсовета партии, состоявшемся в понедельник, 22 марта.

Приостановлено членство пензенского губернатора Белозерцева в «Единой России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании, в соответствии с партийным уставом, принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела», — говорится в сообщении, размещенном на сайте реготделения «Единой России».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве пензенскому губернатору предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

22 марта Басманный суд Москвы избрал в отношении Ивана Белозерцева меру пресечения в виде заключения под стражу на период до 20 мая.

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