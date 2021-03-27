Мельниченко считает, что Пензенская область должна славиться своими достижениями Политика

Пенза, 27 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко считает, что регион должен славиться своими достижениями в различных сферах.

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«Уважаемые коллеги, я настроен на самую конструктивную работу. Основная задача, которая поставлена президентом, — это повышать жизненный уровень жителей Пензенской области, это создавать условия для динамичного развития нашего региона», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к представителям власти и общественности в ходе официального мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании региона в субботу, 27 марта.

«Мы все-таки должны высоко нести тот имидж региона, который у нас всегда был, за всю историю нашего края. И чтобы наш пензенский край был прославлен не какими-то там террористами и преступниками или коррупционерами, а достижениями в области экономики, культуры, науки и образования. В этом я вижу свою основную задачу», — подчеркнул врио губернатора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

27 марта полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров официально представил Олега Мельниченко в новой должности в ходе мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании региона.