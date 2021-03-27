EN
00:37:56 Воскресенье, 28 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО Олег Мельниченко. Биографическая справка

Мельниченко считает, что Пензенская область должна славиться своими достижениями

19:05 | 27.03.2021 | Политика

Печать

Пенза, 27 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко считает, что регион должен славиться своими достижениями в различных сферах.

Мельниченко считает, что Пензенская область должна славиться своими достижениями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уважаемые коллеги, я настроен на самую конструктивную работу. Основная задача, которая поставлена президентом, — это повышать жизненный уровень жителей Пензенской области, это создавать условия для динамичного развития нашего региона», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к представителям власти и общественности в ходе официального мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании региона в субботу, 27 марта.

«Мы все-таки должны высоко нести тот имидж региона, который у нас всегда был, за всю историю нашего края. И чтобы наш пензенский край был прославлен не какими-то там террористами и преступниками или коррупционерами, а достижениями в области экономики, культуры, науки и образования. В этом я вижу свою основную задачу», — подчеркнул врио губернатора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

27 марта полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров официально представил Олега Мельниченко в новой должности в ходе мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании региона.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе раскрыта кража денег из ящика для пожертвований Мутовкин считает, что Лузгин — достойный мэр
В Пензенской области за сутки подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом Расходы на еще не начавшуюся реконструкцию улицы Московской увеличены на 85 млн. рублей
В Пензенской области подразделения вневедомственной охраны получили 10 новых автомобилей По факту незаконного сбыта сильнодействующего вещества в пензенской аптеке возбуждено дело
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама