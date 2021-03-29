Рябихина назначена врио зампреда пензенского правительства Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Лариса Рябихина, которая с мая 2015 года возглавляла аппарат губернатора и правительства Пензенской области, а с января 2019-го также занимала должность вице-губернатора, назначена врио заместителя председателя регионального правительства. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

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«Лариса Юрьевна Рябихина назначается временно исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области», — сказал он.

Олег Мельниченко добавил, что Лариса Рябихина «прирастает функционалом, связанным с координацией вопросов физической культуры и спорта».

Ранее глава региона сообщил, что обязанности председателя правительства Пензенской области продолжит исполнять Николай Симонов, а функционал врио первого зампреда Виктора Кувайцева будет расширен.