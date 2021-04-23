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Пензенский депутат Борис Кулагин получил в 2020 году доход в размере более 79 млн. рублей

11:54 | 23.04.2021 | Политика

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Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №10, члена фракции «Единая Россия» Бориса Кулагина, который является председателем совета директоров ООО «ГК «Континент», одним из учредителей этого общества с ограниченной ответственностью и ООО «Бековский сахарный завод», а также единственным учредителем ООО «Бековский сахарный комбинат», составил за 2020 год более 79 млн. рублей.

Пензенский депутат Борис Кулагин получил в 2020 году доход в размере более 79 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Борис Кулагин занял третье место по уровню доходов среди депутатов регионального парламента за прошлый год.

В собственности у народного избранника находятся земельный участок площадью около 15 соток, жилой дом площадью более 485 кв. метров, два автомобиля «Lexus LX 570», «УАЗ Хантер», снегоход «Yamaha VK540Е» и прицеп.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Владимир Полукаров и Юлия Лазуткина (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов Законодательного собрания Пензенской области за 2020 год составил около 722 млн. рублей.

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