Николай Лукьянов стал зампредом комитета Заксобрания по госстроительству Политика

Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №7 Николай Лукьянов, входящий во фракцию «Единая Россия», назначен заместителем председателя комитета по государственному строительству и вопросам местного самоуправления в связи с досрочным освобождением с 25 марта 2021 года Михаила Лисина от данной должности. Соответствующее постановление принято в ходе 41-й очередной сессии в пятницу, 11 июня.

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Николай Лукьянов будет осуществлять полномочия без отрыва от основной деятельности.

Кроме того, в состав комитета избрана депутат Светлана Дубовицкая, которой ранее был передан мандат Михаила Лисина.

Постановление вступает в силу со дня принятия.