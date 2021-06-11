Николай Лукьянов стал зампредом комитета Заксобрания по госстроительству
Печать
Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №7 Николай Лукьянов, входящий во фракцию «Единая Россия», назначен заместителем председателя комитета по государственному строительству и вопросам местного самоуправления в связи с досрочным освобождением с 25 марта 2021 года Михаила Лисина от данной должности. Соответствующее постановление принято в ходе 41-й очередной сессии в пятницу, 11 июня.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Николай Лукьянов будет осуществлять полномочия без отрыва от основной деятельности.
Кроме того, в состав комитета избрана депутат Светлана Дубовицкая, которой ранее был передан мандат Михаила Лисина.
Постановление вступает в силу со дня принятия.