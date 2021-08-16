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Трошин назначен советником губернатора Пензенской области

09:36 | 16.08.2021 | Политика

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Пенза, 16 августа 2021. PenzaNews. Евгений Трошин назначен советником губернатора Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 16 августа.

Трошин назначен советником губернатора Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Советником губернатора Пензенской области назначен Трошин Евгений Александрович», — сказал глава региона.

«Прошу любить и жаловать. Он у нас теперь будет работать советником по особым поручениям», — добавил Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Евгений Трошин — уроженец Пензы. В разные годы работал в управлении Пенсионного фонда России по Лопатинскому району, в министерстве здравоохранения и социального развития Пензенской области. В 2015 году был врио заместителя председателя регионального правительства.

В 2015–2019 годах занимал должность министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Впоследствии возглавлял некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна».

В январе 2021 года был назначен директором ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» («ПРОБИ»).

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