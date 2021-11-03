Игорь Белов назначен главой администрации Пензенского района Политика

Пенза, 3 ноября 2021. PenzaNews. Игорь Белов назначен главой администрации Пензенского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

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«В ходе 20-й сессии собрания представителей Пензенского района Пензенской области четвертого созыва, состоявшейся 3 ноября 2021 года, его кандидатура была поддержана единогласно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте райадминистрации.

С октября 2016 года по февраль 2021-го Игорь Белов занимал должность руководителя управления Росгвардии по Пензенской области. 1 июня 2021 года стало известно, что он приступил к работе в качестве временно исполняющего обязанности главы администрации Пензенского района.

Ранее пост главы администрации Пензенского района занимал Сергей Козин, который 24 марта 2021 года был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере.