EN
19:43:10 Среда, 3 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Игорь Белов назначен главой администрации Пензенского района

16:18 | 03.11.2021 | Политика

Печать

Пенза, 3 ноября 2021. PenzaNews. Игорь Белов назначен главой администрации Пензенского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

Игорь Белов назначен главой администрации Пензенского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе 20-й сессии собрания представителей Пензенского района Пензенской области четвертого созыва, состоявшейся 3 ноября 2021 года, его кандидатура была поддержана единогласно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте райадминистрации.

С октября 2016 года по февраль 2021-го Игорь Белов занимал должность руководителя управления Росгвардии по Пензенской области. 1 июня 2021 года стало известно, что он приступил к работе в качестве временно исполняющего обязанности главы администрации Пензенского района.

Ранее пост главы администрации Пензенского района занимал Сергей Козин, который 24 марта 2021 года был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе планируется провести инвентаризацию имущества муниципальных предприятий В Пензенской области заболеваемость ОРВИ снизилась, но осталась выше уровня эпидпорога
В Пензенской области за сутки подтвержден 381 случай заражения коронавирусом В Пензе мужчина расплатился в магазине поддельной банкнотой
В постановлении об ограничениях из-за коронавируса прописали возможность проверки QR-кодов в приложении Публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области пройдут 11 ноября
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама