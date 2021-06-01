Администрацию Пензенского района возглавил экс-руководитель управления Росгвардии Белов Политика

Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. Игорь Белов, занимавший должность руководителя управления Росгвардии по Пензенской области с октября 2016 года по февраль 2021-го, возглавил администрацию Пензенского района. Соответствующая информация размещена на сайте исполнительно-распорядительного органа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, Игорь Белов приступил к работе в качестве врио главы администрации Пензенского района.

До этого временно исполняющим обязанности главы администрации был Анатолий Синичкин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 марта 2021 года глава администрации Пензенского района Сергей Козин был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

В настоящее время Сергей Козин находится под стражей.