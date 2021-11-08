Гордума Пензы рассмотрит три кандидатуры на пост мэра Политика

Пенза, 8 ноября 2021. PenzaNews. Комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Пензы приняла решение, согласно которому все три кандидата — и.о. мэра Александр Басенко, заместитель генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Людмила Коломыцева и глава администрации Железнодорожного района города Андрей Шулькин — представят свои программы развития муниципального образования на предстоящей сессии гордумы.

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По информации пресс-службы Пензенской городской думы, сессия запланирована на пятницу, 12 ноября.

Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Пензы предусматривает, что претенденты на пост мэра, представленные комиссией, должны выступить на сессии с докладом «Эффективное управление городским хозяйством». Голосование по назначению мэра будет проходить тайно.

Глава администрации города вступает в должность со дня подписания контракта.

Контракт с мэром заключает глава города на срок полномочий гордумы, принявшей решение о его назначении — до начала работы представительного органа нового созыва, но не менее чем на два года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Андрей Лузгин, занимавший пост главы администрации Пензы с октября 2019 года, освободил должность по собственному желанию. Депутаты гордумы приняли его досрочную отставку 15 октября 2021 года.