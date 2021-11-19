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Мягкова назначена главой администрации Белинского района

10:32 | 19.11.2021 | Политика

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Белинский, 19 ноября 2021. PenzaNews. Олеся Мягкова назначена главой администрации Белинского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

Мягкова назначена главой администрации Белинского района

Фото: Belinskij.pnzreg.ru

Как сообщается на сайте райадминистрации, в минувший четверг, 18 ноября, состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором были заслушаны претенденты на пост главы администрации — Владимир Иванчин, Александр Волчков, Владислав Макушкин и Олеся Мягкова. С каждым были проведены индивидуальные собеседования.

В итоге комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности приняла решение внести все представленные кандидатуры на рассмотрение собрания представителей.

В 46-й сессии, состоявшейся в тот же день, депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру Олеси Мягковой.

В ответном слове она поблагодарила народных избранников за оказанное доверие.

Ранее Олеся Мягкова занимала должность заместителя главы администрации – руководителя аппарата администрации Белинского района Пензенской области. В последнее время она исполняла обязанности главы администрации.

Прежде непродолжительное время администрацию Белинского района возглавлял Олег Денисов.

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