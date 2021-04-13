Олег Денисов вернулся на должность главы администрации Железнодорожного района Пензы Политика

Пенза, 13 апреля 2021. PenzaNews. Олег Денисов вновь назначен главой администрации Железнодорожного района Пензы. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Виталий Макаров в ходе еженедельного совещания в горадминистрации во вторник, 13 апреля.

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До этого Олег Денисов непродолжительное время возглавлял администрацию Белинского района Пензенской области: с 10 февраля 2021 года он исполнял обязанности главы, а по результатам конкурса, состоявшегося 25 марта, был назначен на должность главы администрации.

8 апреля в ходе 39-й сессии собрания представителей Белинского района четвертого созыва депутаты рассмотрели заявление Олега Денисова об отставке по собственному желанию и приняли решение о досрочном прекращении его полномочий. Исполнение обязанностей главы возложено на Олесю Мягкову.

До работы в Белинском районе Олег Денисов на протяжении восьми месяцев занимал пост вице-мэра Пензы по городскому хозяйству.

Еще раньше — с января 2016 года по июнь 2020-го — он работал главой администрации Железнодорожного района Пензы.

В последнее время администрацию Железнодорожного района возглавлял Юрий Щеглов, до этого занимавший пост главы администрации Земетчинского района, а еще раньше трудившийся директором школы №58 в Пензе.