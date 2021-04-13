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Олег Денисов вернулся на должность главы администрации Железнодорожного района Пензы

09:33 | 13.04.2021 | Политика

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Пенза, 13 апреля 2021. PenzaNews. Олег Денисов вновь назначен главой администрации Железнодорожного района Пензы. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Виталий Макаров в ходе еженедельного совещания в горадминистрации во вторник, 13 апреля.

Олег Денисов вернулся на должность главы администрации Железнодорожного района Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

До этого Олег Денисов непродолжительное время возглавлял администрацию Белинского района Пензенской области: с 10 февраля 2021 года он исполнял обязанности главы, а по результатам конкурса, состоявшегося 25 марта, был назначен на должность главы администрации.

8 апреля в ходе 39-й сессии собрания представителей Белинского района четвертого созыва депутаты рассмотрели заявление Олега Денисова об отставке по собственному желанию и приняли решение о досрочном прекращении его полномочий. Исполнение обязанностей главы возложено на Олесю Мягкову.

До работы в Белинском районе Олег Денисов на протяжении восьми месяцев занимал пост вице-мэра Пензы по городскому хозяйству.

Еще раньше — с января 2016 года по июнь 2020-го — он работал главой администрации Железнодорожного района Пензы.

В последнее время администрацию Железнодорожного района возглавлял Юрий Щеглов, до этого занимавший пост главы администрации Земетчинского района, а еще раньше трудившийся директором школы №58 в Пензе.

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