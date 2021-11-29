EN
11:26:57 Понедельник, 29 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Кудинов назначен министром госимущества Пензенской области

10:04 | 29.11.2021 | Политика

Печать

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Андрей Кудинов, временно исполнявший обязанности министра государственного имущества Пензенской области, избавился от приставки врио. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Кудинов назначен министром госимущества Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министром государственного имущества Пензенской области назначен Кудинов Андрей Михайлович», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 ноября.

Олег Мельниченко отметил, что Андрей Кудинов «давно работает в правительстве, хорошо известен».

«Пожелаем Андрею Михайловичу хорошей работы», — добавил глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2015 года Андрей Кудинов возглавлял департамент государственного имущества Пензенской области.

В марте 2021 года Олег Мельниченко, занимавший на тот момент должность врио губернатора, потребовал провести комплексную проверку деятельности ведомства и выяснить, по каким принципам из Пензенской области выводилось имущество.

Он сообщил, что решение о продолжении работы Андрея Кудинова будет принято по результатам данной проверки.

В июле стало известно, что департамент государственного имущества Пензенской области будет переименован в министерство.

11 октября губернатор Олег Мельниченко объявил, что Андрей Кудинов назначен врио министра госимущества региона.

Новости партнеров
Читайте также
Инна Чарыкова ответит на вопросы пензенцев о ВИЧ-инфекции Жительница Никольска лишилась более 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Пензе мужчине грозит тюремный срок за кражу двух покупательских тележек Автобус помощи ЛДПР прибудет в Пензенскую область
Новому руководителю правового управления Пензы предстоит провести ревизию судебных дел — мэр В Пензе в выручке строительного магазина обнаружена фальшивая купюра
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама