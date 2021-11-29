Кудинов назначен министром госимущества Пензенской области Политика

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Андрей Кудинов, временно исполнявший обязанности министра государственного имущества Пензенской области, избавился от приставки врио. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министром государственного имущества Пензенской области назначен Кудинов Андрей Михайлович», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 ноября.

Олег Мельниченко отметил, что Андрей Кудинов «давно работает в правительстве, хорошо известен».

«Пожелаем Андрею Михайловичу хорошей работы», — добавил глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2015 года Андрей Кудинов возглавлял департамент государственного имущества Пензенской области.

В марте 2021 года Олег Мельниченко, занимавший на тот момент должность врио губернатора, потребовал провести комплексную проверку деятельности ведомства и выяснить, по каким принципам из Пензенской области выводилось имущество.

Он сообщил, что решение о продолжении работы Андрея Кудинова будет принято по результатам данной проверки.

В июле стало известно, что департамент государственного имущества Пензенской области будет переименован в министерство.

11 октября губернатор Олег Мельниченко объявил, что Андрей Кудинов назначен врио министра госимущества региона.