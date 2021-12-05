Мельниченко переизбран в состав Генсовета «Единой России» Политика

Москва, 5 декабря 2021. PenzaNews. Секретарь пензенского регионального отделения «Единой России», губернатор Олег Мельниченко переизбран в состав Генерального совета партии в ходе третьего этапа XX съезда, состоявшегося в Москве в минувшую субботу, 4 декабря.

Фото: Er.ru

Делегаты приняли решение оставить количественный состав постоянно действующего руководящего коллегиального органа партии прежним — 170 человек.

Из числа новых лиц в Генсовет «Единой России» вошла уроженка Пензы, зампред Госдумы России Анна Кузнецова.

При этом другая пензячка — Мария Львова-Белова, ранее сменившая Анну Кузнецову на посту уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, — место в Генеральном совете потеряла.

После съезда обновленный Генеральный совет избрал состав президиума — центрального выборного коллегиального органа партии. В него вошли 35 человек, включая Анну Кузнецову. Олег Мельниченко и Мария Львова-Белова, до этого являвшиеся членами президиума Генсовета «Единой России», лишились данного статуса.

Президиум Генерального совета определил количественный состав заместителей секретаря Генсовета партии в количестве шести человек, которые затем были избраны тайным голосованием. В их число вошла Анна Кузнецова. До этого она была временно исполняющей обязанности заместителя секретаря Генсовета «Единой России».