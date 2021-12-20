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Мельниченко рекомендовал каменским чиновникам заниматься работой с людьми, а не политической возней

10:47 | 20.12.2021 | Политика

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Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рекомендовал чиновникам администрации Каменского района заниматься работой с людьми, а не политической возней и интригами.

Администрация Каменского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Представителям администрации Каменского района я посоветовал бы более плотно позаниматься вакцинацией населения, работой с людьми, а не вот этой политической возней, интригами, попытками что-то там за спиной у Александра Александровича [Помогайбо, исполняющего обязанности главы администрации Каменского района] какие-то вопросы порешать, где-то там что-то обсудить, грязью его облить, какой-то слив куда-то организовать. [...] Мы все это прекрасно видим и все прекрасно знаем. Вы еще там что-то задумали, а мы уже понимаем, что вы там задумали, потому что пока вы учились, мы уже преподавали», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 20 декабря.

Глава региона предупредил, что у него налажено хорошее взаимодействие с правоохранительными органами в части выявления и пресечения фактов коррупции.

«За все коррупционные действия отвечать будете по полной программе. Это в назидание каменской районной администрации, ну и, соответственно, на ее примере, я так полагаю, всем остальным представителям государственной и муниципальной службы. Когда я заходил сюда временно исполняющим обязанности губернатора, я предупреждал, чем все это будет заканчиваться. Значит, пример Кабельского [бывшего врио министра физкультуры и спорта Пензенской области, обвиняемого в получении взятки] вам не пример, да? Значит, вы решили как бы развить эту деятельность, так сказать, закрепить успех, да? То есть еще наручники под Кабельским не остыли, а вы уже начали соответствующую работу работать. [...] Все. Забудьте. Нравы из прошлого ушли в прошлое. И больше они здесь не воспроизведутся, на пензенской земле», — заявил Олег Мельниченко.

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Он подчеркнул, что теперь «правила игры совершенно другие и принцип назначения на должность тоже совершенно другой; он исключает коррупционную составляющую и покупку должностей».

«Поэтому вот эта похабная практика должна уйти в прошлое. И чем быстрее она туда уйдет, тем будет лучше для всех», — подытожил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16 декабря 2021 года сотрудники ФСБ пресекли незаконные действия чиновницы администрации Каменского района, которая предложила вице-губернатору Пензенской области Сергею Федотову взятку в размере 3 млн. рублей за оказание ей содействия в победе в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Каменского района. Вице-губернатор от взятки отказался.

Чиновнице предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере. Она помещена под домашний арест.

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