Александр Басенко избран главой Пензы Политика

Пенза, 27 января 2023. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы в ходе 46-й внеочередной сессии большинством голосов избрали главой Пензы Александра Басенко, который с 23 декабря временно исполнял обязанности руководителя муниципального образования.

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Всего на пост высшего должностного лица Пензы претендовали три кандидата, которые по решению конкурсной комиссии были допущены до сессии.

Помимо Александра Басенко, это депутат городской думы Андрей Жданников и начальник управления транспорта и связи Пензы Артем Садовов.

В ходе сессии они поочередно представили свои программы развития областного центра и ответили на вопросы депутатов.

После этого народные избранники перешли к процедуре открытого голосования за кандидатов в той последовательности, в которой они выступали. При этом каждый депутат мог отдать свой голос только за одного кандидата.

Из 34 присутствовавших на сессии депутатов за Александра Басенко проголосовали 25. Чтобы занять пост главы Пензы, кандидат должен был получить минимум 18 голосов.

Учитывая, что Александр Басенко сразу набрал необходимое число голосов, было принято решение не проводить дальнейшее голосование по другим кандидатурам.

Затем депутаты проголосовали за проект решения об избрании главы Пензы в целом.

«Спасибо, коллеги! Решение принято. Александр Николаевич, мы поздравляем Вас с избранием», — сказал председатель гордумы Владимир Мутовкин.

Депутаты встретили эти слова аплодисментами.

После этого Александр Басенко принес присягу в соответствии с уставом Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 декабря 2022 года в ходе 44-й внеочередной сессии были внесены изменения в устав Пензы.

В соответствии с ними, должность главы администрации Пензы была упразднена. Высшим должностным лицом города стал глава Пензы, который избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, представленных комиссией по итогам конкурса, и руководит работой администрации.

Организацию деятельности Пензенской городской думы теперь осуществляет председатель, избираемый из числа депутатов, а не глава города, как это было ранее.

После принятия поправок глава администрации Пензы Александр Басенко, глава города Пензы Владимир Мутовкин и два его заместителя досрочно сложили свои полномочия.

На сессии 23 декабря Владимир Мутовкин был избран председателем гордумы, а Александр Басенко назначен врио главы Пензы.