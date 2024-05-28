Олег Мельниченко прокомментировал итоги заседания Совета регионов России и Узбекистана Политика

Пенза, 28 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал итоги состоявшегося в Ташкенте первого заседания Совета регионов России и Узбекистана.

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«То, что пленарное заседание Совета регионов России и Узбекистана проводили президенты стран, говорит об огромном значении этого мероприятия. Республика Узбекистан является одним из стратегических партнеров не только Российской Федерации, но и Пензенской области. Выстраивание связей между регионами — важный момент в углублении сотрудничества», — отметил он.

Руководитель субъекта федерации обратил внимание на то, что Пензенская область ведет планомерную работу по укреплению взаимодействия с регионами Узбекистана.

«У нас уже имеются соглашения с Ташкентской и Андижанской областями, заключили также с Бухарской областью, готовим соглашение с Самаркандской. Нам очень интересен текстиль Узбекистана, поскольку в Пензенской области развито швейное производство. Мы готовы сотрудничать в области станкостроения. Готовы поделиться нашими наработками по птицеводству, поскольку наш регион занимает пятое место в мире по производству мяса индейки. Есть достаточно серьезные возможности взаимодействия в сфере сельского хозяйства», — констатировал Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что еще одним стратегическим направлением сотрудничества является развитие туризма.

«Будем выстраивать взаимоотношения. Приняты решения по созданию рабочих групп: по Бухарской области — заниматься пошаговым планом по реализации заключенного соглашения, по Самаркандской — по подготовке подписания документа. Есть большие перспективы для сотрудничества. Будем планомерно работать и воплощать задуманное в реальность», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.