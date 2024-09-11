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Игорь Белов покинул пост главы Пензенского района, исполняющим полномочия назначен Вадим Каюков

15:00 | 11.09.2024 | Политика

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Пенза, 11 сентября 2024. PenzaNews. Игорь Белов покинул пост главы Пензенского района. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте администрации района.

Игорь Белов покинул пост главы Пензенского района, исполняющим полномочия назначен Вадим Каюков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, исполнение полномочий главы возложено за заместителя главы администрации Пензенского района Вадима Каюкова.

Игорь Белов возглавлял администрацию Пензенского района с 2021 года. Ранее он занимал должность руководителя регионального управления Росгвардии.

До него главой администрации Пензенского района был Сергей Козин. В октябре 2022 года суд приговорил его за взятки к 10 годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 3 года.

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