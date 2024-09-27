Наталья Шалдаева назначена исполняющей полномочия главы Бессоновского района Политика

Пенза, 27 сентября 2024. PenzaNews. Наталья Шалдаева назначена исполняющей полномочия главы Бессоновского района Пензенской области. Соответствующая информация размещена на сайте районной администрации.

Фото: Bessonovka.pnzreg.ru

С августа 2024 года Наталья Шалдаева являлась директором средней школы №1 рабочего поселка Лунино, до этого — c октября 2022-го — занимала пост главы администрации Ленинского района Пензы.

В 2017-2022 годах Наталья Шалдаева возглавляла аппарат администрации Бессоновского района.

К исполнению своих новых обязанностей она приступила с четверга, 26 сентября.

До этого и.о. главы Бессоновского района являлся Александр Карагодин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 сентября стало известно, что в отношении занимавшего на тот момент пост главы Бессоновского района Александра Воронкова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Губернатор Олег Мельниченко заявил, что Александр Воронков будет уволен.

По информации УФСБ России по Пензенской области, будучи главой Бессоновского района, он незаконно организовал передачу в собственность 8 земельных участков подконтрольному лицу с целью их дальнейшего переоформления в свою пользу.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СКР, в результате совершения противоправных действий бюджету муниципального образования причинен имущественный ущерб на сумму более 1,6 млн. рублей.