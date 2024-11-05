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Наталья Шалдаева избрана главой Бессоновского района

18:00 | 05.11.2024 | Политика

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Пенза, 5 ноября 2024. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Бессоновского района Пензенской области в ходе сессии, состоявшейся 5 ноября, избрали Наталью Шалдаеву главой муниципального образования.

Наталья Шалдаева избрана главой Бессоновского района

Фото: Bessonovka.pnzreg.ru

До этого она являлась исполняющей полномочия главы района.

Участие в сессии принял полномочный представитель губернатора Пензенской области Павел Маслов.

От имени главы региона он поздравил Наталью Шалдаеву с избранием на должность и пожелал ей успехов в работе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 сентября стало известно, что в отношении занимавшего на тот момент пост главы Бессоновского района Александра Воронкова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Губернатор Олег Мельниченко заявил, что Александр Воронков будет уволен.

По информации УФСБ России по Пензенской области, будучи главой Бессоновского района, он незаконно организовал передачу в собственность 8 земельных участков подконтрольному лицу с целью их дальнейшего переоформления в свою пользу.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СКР, в результате совершения противоправных действий бюджету муниципального образования причинен имущественный ущерб на сумму более 1,6 млн. рублей.

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