Наталья Шалдаева избрана главой Бессоновского района Политика

Пенза, 5 ноября 2024. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Бессоновского района Пензенской области в ходе сессии, состоявшейся 5 ноября, избрали Наталью Шалдаеву главой муниципального образования.

Фото: Bessonovka.pnzreg.ru

До этого она являлась исполняющей полномочия главы района.

Участие в сессии принял полномочный представитель губернатора Пензенской области Павел Маслов.

От имени главы региона он поздравил Наталью Шалдаеву с избранием на должность и пожелал ей успехов в работе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 сентября стало известно, что в отношении занимавшего на тот момент пост главы Бессоновского района Александра Воронкова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Губернатор Олег Мельниченко заявил, что Александр Воронков будет уволен.

По информации УФСБ России по Пензенской области, будучи главой Бессоновского района, он незаконно организовал передачу в собственность 8 земельных участков подконтрольному лицу с целью их дальнейшего переоформления в свою пользу.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СКР, в результате совершения противоправных действий бюджету муниципального образования причинен имущественный ущерб на сумму более 1,6 млн. рублей.