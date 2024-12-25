21:04:16 Среда, 25 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко принял участие в совещании в Уфе под председательством Дмитрия Медведева

09:38 | 25.12.2024 | Политика

Печать

Пенза, 25 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в совещании в Уфе, которое с главами регионов Приволжского федерального округа провел заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Олег Мельниченко принял участие в совещании в Уфе под председательством Дмитрия Медведева

Фото: Pfo.gov.ru

«Принял участие в проходившем в Уфе совещании, которое провел с главами регионов ПФО заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Анатольевич Медведев. Вместе с полномочными представителями президента в округах, представителями Генштаба министерства обороны обсудили ход отбора на военную службу по контракту. Дмитрий Анатольевич отметил, что за этот год контракт с Минобороны заключили почти 440 тыс. человек. Он поблагодарил глав регионов ПФО за работу с гражданами», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 24 декабря.

Губернатор подчеркнул, что поддержка участников СВО и членов их семей является одним из приоритетов.

«Отдельное внимание уделяем реабилитации, переобучению и трудоустройству вернувшихся с фронта военнослужащих. В новом году начнем модернизацию пензенского областного центра реабилитации, чтобы восстановление здоровья ветеранов боевых действий шло более эффективно», — отметил Олег Мельниченко.

«Своих не бросаем», — добавил он.

Читайте также
В Пензенской области с 28 декабря по 19 января будет действовать режим повышенной готовности Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке кровати
В ДТП на трассе в Пензе пострадала женщина-водитель В Пензе мужчина госпитализирован после наезда легковушки
В Пензе столкнулись «Renault Sandero» и «Chevrolet Niva», один из водителей госпитализирован На дороге «Пенза — Сердобск» погибла самка лося
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама