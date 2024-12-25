Олег Мельниченко принял участие в совещании в Уфе под председательством Дмитрия Медведева Политика

Пенза, 25 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в совещании в Уфе, которое с главами регионов Приволжского федерального округа провел заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Фото: Pfo.gov.ru

«Принял участие в проходившем в Уфе совещании, которое провел с главами регионов ПФО заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Анатольевич Медведев. Вместе с полномочными представителями президента в округах, представителями Генштаба министерства обороны обсудили ход отбора на военную службу по контракту. Дмитрий Анатольевич отметил, что за этот год контракт с Минобороны заключили почти 440 тыс. человек. Он поблагодарил глав регионов ПФО за работу с гражданами», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 24 декабря.

Губернатор подчеркнул, что поддержка участников СВО и членов их семей является одним из приоритетов.

«Отдельное внимание уделяем реабилитации, переобучению и трудоустройству вернувшихся с фронта военнослужащих. В новом году начнем модернизацию пензенского областного центра реабилитации, чтобы восстановление здоровья ветеранов боевых действий шло более эффективно», — отметил Олег Мельниченко.

«Своих не бросаем», — добавил он.