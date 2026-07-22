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Пензенская делегация приняла участие в мероприятиях, посвященных годовщине Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР

18:00 | 22.07.2026 | Политика

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Пенза, 22 июля 2026. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с вице-губернатором Сергеем Федотовым приняла участие в мероприятиях, посвященных 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, которые прошли в провинции Хэйлунцзян.

Пензенская делегация приняла участие в мероприятиях, посвященных годовщине Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР

Фото: Pnzreg.ru

«Ключевым событием рабочей программы стало заседание совета межрегионального сотрудничества Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития в харбинском международном выставочном комплексе. Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов и директор государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Юлия Печникова приняли участие в дискуссионной площадке, посвященной развитию культурно-туристического взаимодействия России и Китая», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

Как отметил Сергей Федотов, Пензенская область активно развивает взаимоотношения с регионами КНР.

«Правительством Пензенской области заключены соглашения с шестью провинциями и пятью городами Китайской Народной Республики. Одной из первостепенных задач взаимодействия на сегодняшний день является развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, это культура, туризм и образование», — сказал Сергей Федотов, слова которого приводятся в сообщении.


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