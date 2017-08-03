На стройке Спасского собора Пензы занято максимально возможное число рабочих — губернатор Религия

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Максимально возможное число специалистов, которых можно привлечь к работам на стройке Спасского кафедрального собора в Пензе, занято на объекте. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Мы сейчас выполняем объем самый сложный — это фасадная часть; мы перешли на колокольню. Не все рабочие могут работать на такой высоте, это во-первых. Во вторых, […] это невозможно сделать технически. Работает необходимое количество специалистов самой высокой категории», — сказал он в брифинга, состоявшегося в храме во имя Иннокентия Пензенского по итогам посещения собора вместе с двумя митрополитами — Варсонофием и Серафимом.

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Глава региона напомнил, что в собор провели отопление, в связи с чем по окончании облицовочных работ можно будет приступить к внутренним.

Иван Белозерцев также пообещал и в дальнейшем оказывать поддержку строительству храма.

«Он украшение нашего города, нашего субъекта и будет визитной карточкой, когда мы его построим. И, самое главное, что мы восстановим историческую справедливость», — сказал губернатор.