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Под Пензой заложен храм в честь Иоанна Рижского

09:46 | 03.06.2018 | Религия

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Пенза, 3 июня 2018. PenzaNews. Крест на месте строительства храма в честь священномученика Иоанна Рижского освящен на улице Натальи Лавровой в селе Засечном в рамках торжеств, посвященных 100-летней годовщине назначения епископа на пензенскую кафедру.

Под Пензой заложен храм в честь Иоанна Рижского

Фото: Пензенская-епархия.рф

В церемонии закладки храма приняли участие митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, а также гости из Латвии — епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр и епископ Елгавский Иоанн.

Кроме того, на нее были приглашены представители администрации Пензенского района.

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По окончании богослужения владыка Серафим обратился к собравшимся с архипастырским словом.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею назначения священномученика Иоанна (Поммера) на пензенскую кафедру, стартовали в пятницу, 1 июня.

В сквере имени М.Ю. Лермонтова была открыта выставка, рассказывающая о жизни и деятельности архиепископа Рижского.

Также состоялась пятая международная научно-практическая конференция «Роль Русской православной церкви, общества и государства в сохранении исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий». В ее рамках прошла презентация книги «На страстном пути Иова», посвященной священномученику Иоанну (Поммеру).

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