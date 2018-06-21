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В Пензе губернатор пожертвовал дневной заработок на храм и призвал последовать его примеру

14:29 | 21.06.2018 | Религия

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Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев сообщил, что написал в бухгалтерию областного правительства заявление о перечислении своего дневного заработка на строительство Спасского кафедрального собора в Пензе и предложил депутатам Законодательного собрания региона последовать его примеру.

В Пензе губернатор пожертвовал дневной заработок на храм и призвал последовать его примеру

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если председатель Законодательного собрания, заместители, депутаты примут аналогичное решение, будем вам благодарны», — сказал он в ходе 9-й очередной сессии регионального парламента, состоявшейся в четверг, 21 июня.

Иван Белозерцев отметил, что в Пензе «два важных объекта, которые нужно достраивать».

«Это храм на Советской — Спасской уже — площади [прим.: в сентябре 2017 года Советская площадь была переименована в Соборную] и в Арбеково мечеть», — уточнил он, напомнив, что в обоих случаях начаты внутренние отделочные работы и предстоит выполнить благоустройство прилегающих территорий.

«Надеюсь на вашу поддержку и понимание», — подытожил губернатор.

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Годовой доход Ивана Белозерцева составил более 5,1 млн. рублей

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам 2017 года декларированный доход губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева составил 5 млн. 108 тыс. 195 рублей.

Суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента достиг примерно 500 млн. рублей.

Максимальный — около 142 млн. рублей — получил член фракции «Единая Россия» Юрий Старкин, который возглавляет ООО «Никольский хлеб»; минимальный — чуть более 143 тыс. рублей — председатель совета реготделения общественной организации «Деловая Россия» и гендиректор ООО «Электра» Михаил Лисин, который также был избран от партии власти.

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