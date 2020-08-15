Митрополит Серафим освятил крест и купол храма вблизи «Новых берегов» под Пензой Религия

Пенза, 15 августа 2020. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил крест и купол строящегося храма в честь преподобномученицы Елизаветы вблизи арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка.

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, владыке сослужил диакон Ростислав Горшенев.

За богослужением молились исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, резиденты «Новых берегов» и представители духовенства.

По окончании чина освящения митрополит Серафим поздравил присутствующих со знаменательным событием.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», старт созданию арт-поместья «Новые берега» под Пензой был дан 30 мая 2018 года.

В декабре 2019 года в два первых дома заехали 30 человек с инвалидностью из Самарской, Воронежской, Пензенской областей, Вологды и Екатеринбурга. Резиденты живут в них по договорам безвозмездной аренды, частично оплачивая коммунальные услуги. При этом обязательным условием является реализация авторских проектов, направленных на решение социально значимых проблем.

Летом 2020 года на территории арт-поместья начали работу кулинарный цех, гончарная и швейная мастерские. На инклюзивные рабочие места трудоустроены молодые люди с инвалидностью, которые под руководством наставников осваивают профессиональные навыки и получают зарплату.

Предполагается, что на территории «Новых берегов» будет построено семь жилых домов для 120 человек и пять инфраструктурных объектов.