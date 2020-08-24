Зданию бывшего ДК в центре Пензы планируется придать облик храма Религия

Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. Представители Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (ПГУАС) подготовили эскизный проект, согласно которому планируется придать облик храма зданию на пересечении улиц Октябрьской и Московской, которое было построено в XIX веке как Богоявленская церковь, с середины 1920-х годов использовалось в качестве клуба железнодорожников, затем получило имя Феликса Дзержинского, в 1975-м после реконструкции стало дворцом культуры, а в 2019-м перешло в собственность Пензенской епархии.

Фото: Пензенская-епархия.рф

«Работа выполнялась комплексно. Предварительно был изучен архивный материал, проведен сопоставительный анализ архитектурных особенностей подобных храмов. В ходе обследования были сделаны важные открытия, позволяющие в дальнейшем не только подготовить полный проект реставрации, но и с точностью воспроизвести исторические параметры здания храма», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенской епархии.

В нем добавляется, что митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим при утверждении эскизного проекта высоко оценил труды его авторов, а также отметил, что воссоздаваемый храм превзойдет по красоте и стилю своего предшественника и станет вторым по величине на территории областного центра.

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Богоявленская церковь была заложена в Пензе 18 августа 1874 года, освящена 30 декабря 1884 года.

Здание построено по проекту архитектора Андрея Федотова. Часть средств выделил тамбовский губернский предводитель дворянства Сергей Башмаков, являвшийся также одним из инициаторов строительства Сызрано-Вяземской железной дороги, рядом с вокзалом которой и возводили храм.

По данным ОАО «РЖД», в 1926 году в здании был открыт клуб железнодорожников. В марте 1929 года ему присвоили имя наркома путей сообщения Феликса Дзержинского. Клуб имел зрительный зал на 1 тыс. мест и малый зал на 150 мест, а также 30 комнат для кружковой работы.

В 1975 году после реконструкции клуб получил статус дворца культуры.

В декабре 2010 года в здании ДК был образован приход Богоявленской церкви, а осенью 2013 года верующим передали одну из комнат. В декабре 2014-го в ней был обустроен алтарь, и начались регулярные богослужения.

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15 февраля 2014 года митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил здесь первую литургию архиерейским чином.

31 августа того же года перед входом в ДК состоялась первая в истории Пензы детская литургия.

В разное время зрительный зал ДК имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе, рассчитанный на 490 мест — 380 в партере и 110 в бельэтаже, становился местом проведения разноплановых мероприятий, в том числе концертов, политических дебатов и даже судебных слушаний.

В апреле 2019 года ОАО «РЖД» передало здание Пензенской епархии по договору дарения.

В июле на него был водружен малый купол с крестом.



31 августа в здании бывшего дворца культуры был открыт епархиальный духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского.