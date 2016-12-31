В Роспотребнадзоре рассказали, как встретить Новый год, не навредив здоровью Общество

Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Соблюдение простых рекомендаций в период подготовки к Новому году, а также во время застолья позволит отметить праздник без вреда для здоровья. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области в субботу, 31 декабря.

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В нем отмечается, что приобретать продукты следует исключительно в установленных местах. Не стоит покупать с рук консервы, сушеные грибы, рыбу, сало, так как есть риск получить отравление или заболеть ботулизмом.

Маркировка на упаковке должна содержать следующую информацию: наименование изготовителя, его юридический и фактический адреса, состав, массу, дату изготовления, условия хранения до и после вскрытия упаковки, срок годности, пищевую ценность.

Полуфабрикаты и изделия из мяса необходимо обязательно подвергать повторной термической обработке, а пирожные с кремом и торты хранить только в холодильнике.

В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что пищевые продукты являются хорошей средой не только для сохранения, но и для размножения возбудителей острых кишечных инфекций без изменения внешнего вида и вкуса продукта.

Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, в первую очередь заправленные майонезом и сметаной, а также кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса, холодец и другие. Также возбудители кишечных инфекций могут оставаться на поверхности плохо промытых овощей.

Во время приготовления пищи в домашних условиях необходимо придерживаться ряда рекомендаций. В частности, нужно соблюдать правила гигиены, сроки годности и условия хранения. Следует тщательно промывать — с обработкой кипятком — зелень, овощи и фрукты.

Салаты, изделия из рубленого мяса и студень готовить в домашних условиях в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Не стоит резать салат впрок и заправлять всю порцию сразу.

Нельзя смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня. Если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо прокипятить или прожарить.

Не рекомендуется хранить скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более 2 часов.

Категорически запрещается заниматься приготовлением пищи для семьи и гостей в случае недомогания, особенно при тошноте и боли в животе.

В холодильнике необходимо соблюдать принцип товарного соседства — не ставить мясо на разморозку на вторую полку, если на нижней находится открытый салат или торт.

Отдельные рекомендации касаются потребления пищи и напитков.

Следует соблюдать очередность блюд. Диетологами доказано, что оптимально сначала съедать салат, а затем — уже более сытные вторые блюда и горячее.

Рекомендуется накрыть праздничный стол таким образом, чтобы было больше овощных салатов и закусок. При этом гостям не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда. Чем разнообразнее отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему.

Не следует садиться за праздничный стол голодным. Диетологи советуют не пропускать 31 декабря завтрак, обед и ужин — нужно соблюдать обычный рацион дня, это позволит избежать переедания в саму новогоднюю ночь.

Также не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Можно устроить для себя и своих гостей конкурсы, потанцевать или погулять на свежем воздухе.

Одна из главных рекомендаций — избегать длительных застолий.

Специалисты призывают не запивать пищу газированными напитками, так как они вызовут вздутие живота.

Алкоголь следует употреблять в умеренных количествах.